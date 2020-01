Michelle Williams sfila con il pancione ai Golden Globes 2020 per Fosse/Verdon e chiama a raccolta le donne tra aborto e voto (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il mitico 2019 di Michelle Williams si è chiuso al meglio ma questo 2020 è partito ancora di più alla grande sul palco dei Golden Globes 2020. Proprio nei giorni scorsi abbiamo parlato della nomination per la sua interpretazione in Fosse/Verdon, la serie che le ha cambiato la vita e non solo lavorativamente parlando ma anche sul versante privato e la prova è arrivata proprio qualche ora fa quando ha cavalcato il red carpet accompagnata dal promesso sposo Thomas Kail portando in grembo il loro bambino.Proprio in virtù di questa nuova serenità ritrovata e forte delle sue scelte e di quella che è stata la sua vita, Michelle Williams è salita sul palco per ritirare il suo premio per la sua interpretazione nella serie limitata lanciandosi poi in un lungo discorso con il quale ha chiamato a raccolta le donne tra aborto e diritto di scegliere e votare. Il discorso ha colpito molto le ... Leggi la notizia su optimaitalia

