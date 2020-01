Imola, investe e uccide un uomo: aveva rubato il cellulare del figlio (Di lunedì 6 gennaio 2020) Imola, investe e uccide un uomo: aveva rubato il cellulare del figlio Un uomo è stato investito e ucciso da un’auto a Imola: è successo ieri sera in via Mameli, una delle aree principali del centro storico della città. L’uomo alla guida dell’auto, V.I. (43 anni), è stato arrestato dalla polizia. Con il suo fuoristrada ha travolto M.A.E.F., 34 anni, di origini marocchine e residente regolarmente in Italia. È stato lo stesso guidatore, ieri sera, a presentarsi nel commissariato di Imola in stato confusionale. Lì, ha raccontato l’accaduto agli agenti, che lo hanno arrestato senza però fermarsi all’ipotesi di una fatalità. Nei confronti dell’uomo, infatti, è stata aperta un’indagine per omicidio volontario aggravato. Secondo quanto è emerso, infatti, il guidatore e la vittima si conoscevano già e avevano anche avuto una lite. A fine anno, infatti, ... Leggi la notizia su tpi

repubblica : Imola, investe e uccide un uomo perché aveva rubato cellulare al figlio: arrestato [aggiornamento delle 13:03] - Leonesidiventa : RT @repubblica: Imola, investe e uccide un uomo perché aveva rubato cellulare al figlio: arrestato [aggiornamento delle 13:03] https://t.co… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Imola, investe e uccide l'uomo perché aveva rubato cellulare al figlio: arrestato [aggiornamento delle 13:15] -