Emergence, la recensione: una serie sci-fi che si addentra nell'animo umano (Di lunedì 6 gennaio 2020) La recensione di Emergence, la serie a sfumature sci-fi con protagonista Allison Tolman, in arrivo su Fox dal 6 gennaio. Un'atmosfera un po' in stile sci-fi anni '80 con degli elementi legati all'avanzamento della tecnologia moderna contraddistingue la nuova serie in arrivo su Fox dal 6 gennaio, di cui cercheremo di rivelare solo gli spoiler necessari in questa recensione di Emergence, per evitare di rovinare la sorpresa agli spettatori durante la visione. Lo show creato da Michele Fazekas e Tara Butters si sviluppa infatti sulla base di un mistero inspiegabile che si svolge in una città di provincia e che coinvolge una poliziotta e la sua famiglia mentre il racconto si sviluppa rapidamente episodio dopo episodio. Per apprezzare nel migliore ... Leggi la notizia su movieplayer

