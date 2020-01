Dieta con yerba mate: bruci i grassi e proteggi il cuore (Di lunedì 6 gennaio 2020) Quando si parla di yerba mate si inquadra una bevanda ottenuta dalle foglie essiccate della Ilex paraguariensis, pianta originaria della zona del Sud America e appartenente alla famiglia botanica delle Aquifoliaceae. Tra i benefici della yerba mate è possibile citare la capacità di ottimizzare l’efficienza del metabolismo. Inoltre, come ricordato da questo studio coreano del 2012, è in grado di ridurre l’accumulo dei lipidi negli adipociti (risultati ottenuti su modelli animali). Caratterizzata dalla presenza di vitamina A, di vitamina C e da quella di diverse vitamine del gruppo B (parliamo nello specifico di vitamina B1, vitamina B2 e vitamina B3), la yerba mate rappresenta anche una fonte di minerali importanti per la salute. Tra questi è possibile citare il calcio, il fosforo, il potassio, il manganese, l’antiossidante selenio e il fosforo. Come evidenziato dagli ... Leggi la notizia su dilei

