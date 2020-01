Cus Avellino, bloccata in casa l’under 17 di mister Adesso (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Fine settimana amaro per il settore giovanile del Cus Avellino. Ancora a riposo l’U19 di mister Lanzetta, che andrà in scena il 19 contro l’Unina C5. A scendere in campo è solo l’U17 che contro il Futsal Fuorigrotta cade tra le mura amiche. È una sconfitta con non poco rammarico quella dei ragazzi di di mister Adesso. Vanno subito in vantaggio con magia di Frongillo Ettore e il primo tempo si ferma sull’uno a zero. Secondo tempo all’insegna di un arbitraggio molto dubbio: Petrillo atterrato ma tutto continua e gol del Fuorigrotta. Non si scoraggiano i lupi, che andati sotto di 1-2, pareggiano con De Iasi (capitano di giornata) e vanno in vantaggio con Fiore. Rimessa dal fondo per il Fuorigrotta, palla diretta in porta ma l’arbitro, sorprendentemente, assegna gol al Fuorigrotta. I lupi non ci ... Leggi la notizia su anteprima24

