Conto alla Rovescia: un game senza identità (Di lunedì 6 gennaio 2020) Gerry Scotti Il Conto alla Rovescia è finito. Si è conclusa ieri la prima edizione del game show di Canale5 tenuto a battesimo da Gerry Scotti. Un passaggio poco rumoroso, piuttosto appannato, quello di Conto alla Rovescia come testimonia il tiepido responso auditel registrato nelle quarantanove puntate (partito con oltre il 20% di share, è calato progressivamente fino a picchi negativi al di sotto del 15%). Il problema di Conto alla Rovescia è essenzialmente uno: non ha una propria identità. Il quiz non ha saputo trovare un elemento forte, riconoscibile e chiaro che lo distinguesse da tutti gli altri, tale da renderlo peculiare e alimentare la curiosità del pubblico. Anzi, fin da subito sono saltati all’occhio evidenti analogie con altri preserali. Caduta Libera ha la sua inconfondibile botola, L’Eredità la storica ghigliottina, Avanti un Altro l’esilarante salottino; ... Leggi la notizia su davidemaggio

BuonoPesce : RT @Valelabambola: Sondaggio.....Fucsia al fiume o bianco ai laghi??.. Sto già facendo il conto alla rovescia per la primavera...appena arr… - Saverio_94 : Conto alla Rovescia: un game senza identità. Il mio bilancio sul quiz di Gerry Scotti ?? - corintar : RT @rosadineve: Prescrizione Intervista a Cassese Ce ne rendiamo conto Che sia una porcheria dettata dall' animo distruttivamente giustizi… -