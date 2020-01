Coldiretti: dal caro petrolio effetto valanga sulla spesa (Di lunedì 6 gennaio 2020) “In un Paese come l’Italia dove l’85% dei trasporti commerciali avviene per strada l’impennata del costo del petrolio e il conseguente rincaro dei carburanti ha un effetto valanga sulla spesa con un aumento dei costi di trasporto oltre che di quelli di produzione, trasformazione e conservazione“: lo afferma la Coldiretti in una nota, in riferimento al rincaro record delle quotazioni del petrolio a causa delle tensioni tra Usa e Iran. “Una situazione che oltre alle borse – sottolinea la Coldiretti – ha effetti diretti ed immediati sulla vita dei cittadini poiché l’aumento è destinato a contagiare l’intera economia. Se salgono i prezzi del carburante aumentano i costi per le imprese mentre – precisa la Coldiretti –si riduce il potere di acquisto degli italiani che hanno meno risorse da destinare ai consumi. A ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

DucaGuarnieri : RT @j_gufo: A meno che non lo abbia raccolto tu, tra un selfie ed una bustina di Gaviscon, quel limone ha una possibilità su 4 di provenire… - AntonioPanella2 : RT @j_gufo: A meno che non lo abbia raccolto tu, tra un selfie ed una bustina di Gaviscon, quel limone ha una possibilità su 4 di provenire… - MP_BG : RT @coldiretti: Ambiente, l'allarme della Coldiretti: 'Il 2019 è il quarto anno più caldo dal 1800, spazzati via i cicli stagionali' https:… -