Auto su pedoni: 2 giovani in pericolo di vita. Stefan Lechner: “Non credevo di essere ubriaco” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Quattro persone sono ancora ricoverate in terapia intensiva, due delle quali ancora in pericolo di vita, mentre migliorano le condizioni di altre sette ricoverate con ferite meno gravi. Stefan Lechner, l'Automobilista di 27 anni che ha causato la strage a Valle Aurina, è stato ricoverato in psichiatria dopo aver manifestato l'intenzione di suicidarsi. Leggi la notizia su fanpage

