Atalanta, Gasperini: «I ragazzi giocano a memoria. C’è grande entusiasmo» (Di lunedì 6 gennaio 2020) Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria roboante contro il Parma. Le sue parole Gian Piero Gasperini ha commentato ai microfoni di Sky Sport la bellissima vittoria ottenuta contro il Parma. Un 5-0 che fa seguito all’altro 5-0 con cui gli orobici hanno chiuso il 2019 contro il Milan. Le sue parole. TIFOSI – «La felicità dei tifosi? C’è una soddisfazione enorme, c’è una chimica con questa gente che è favolosa. È un momento molto bello, i giocatori lo sentono e in questo contesto c’è una crescita importante della squadra. Stiamo giocando bene, poi dobbiamo gestire tutto questo con umiltà, ma è anche vero che ci crediamo e che stiamo facendo molto bene». KULUSEVSKI – «C’è stato in settimana il discorso di Kulusevski, ma giocare qui è dura. Un conto è la prospettiva, sono convinto diventi un grande giocatore, ma ... Leggi la notizia su calcionews24

