Straniero entra in una casa e abusa sessualmente di ragazzo autistico (Di domenica 5 gennaio 2020) Federico Garau Il 39enne polacco, pregiudicato per maltrattamenti nei confronti della moglie, aveva un tasso alcolemico pari a 2,6g per litro: accusato di violenza sessuale su minore, si trova ora dietro le sbarre. Sull'adolescente, accompagnato in ospedale, non sono stati fortunatamente trovati segni di violenza È finito dietro le sbarre un cittadino Straniero accusato di aver commesso violenza sessuale nei confronti di un minorenne dopo essersi introdotto illecitamente all'interno dell'abitazione della vittima. Sono stati i genitori del ragazzo, preoccupati da alcuni strani rumori, ad entrare nella camera dell'adolescente ed a cogliere sul fatto il pericoloso soggetto. L'episodio, secondo quanto riferito dai quotidiani locali, si è verificato nel corso della notte fra il 30 ed il 31 dicembre. Dopo essere in qualche modo riuscito a forzare la porta dell'appartamento, lo ... Leggi la notizia su ilgiornale

