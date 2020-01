Scippatore a Porta Capuana, il consigliere Borrelli: “Deve essere preso” (Video) (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Si aggira nei fine settimana tra piazza Giovanni Leone e Porta Capuana cercando la “preda” adatta da derubare, quando la trova mette in atto il consueto scippo. A denunciarlo via social è il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli, che da tempo si impegna in termini di rispetto e ripristino della legalità in città. “Attacca le vittime – racconta Borrelli – mentre attraversano sulle strisce, in sella allo scooter nascosto dal casco. Mette a segno i suoi colpi tutti i sabato, domenica e festivi. Deve essere preso e senza sconti deve marcire in galera”. Il Video inviato da un cittadino: https://www.anteprima24.it/wp-content/uploads/2020/01/scippo.mp4 L'articolo Scippatore a Porta Capuana, il consigliere Borrelli: “Deve essere preso” (Video) proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

