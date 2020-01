Paolo Ruffini: “La Pupa e il Secchione? Prenderemo il trash in contropiede” (Di domenica 5 gennaio 2020) Paolo Ruffini presenta La Pupa e il Secchione (e viceversa): cosa aspettarsi dal rinnovato format su Italia 1 Se n’è parlato a lungo de La Pupa e il Secchione. Presto partirà su Italia 1, aggiungerà un ‘(e viceversa)’ nel titolo e verrà rinnovato pure nella conduzione. Alle pagine del settimanale Chi, Paolo Ruffini svela qualche dettaglio inedito sullo show prossimamente in onda. In riferimento agli anni passati tra i banchi, si descrive come un ragazzo incredibilmente vivace e curioso, perché per lui il contrario dell’ignoranza non è la cultura, bensì la curiosità. E l’ignoranza è tale se crea danni, altrimenti è solamente incultura e suscita pure tenerezza, candore. “È quello che vogliamo raccontare”. La cinematografia ha offerto enormi stimoli a Paolo Ruffini, ma non è un Secchione e non ostenta. È un equivoco ritenere che sapere molte cose significhi essere intelligenti, preferisce ... Leggi la notizia su kontrokultura

