Genoa-Sassuolo, situazione incandescente. Veleni post partita: “I calciatori sono molti arrabbiati…” (Di domenica 5 gennaio 2020) Debutto ok per Nicola sulla panchina del Genoa, i rossoblu battono il Sassuolo. La gara, però, è contrassegnata da tante polemiche arbitrali. situazione incandescente anche nel post gara, Veleni a fine partita con le dichiarazioni dell’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali ai microfoni di Sky: “I giocatori sono molto arrabbiati e non vogliamo farli parlare. Non è un momento piacevole. Il risultato è negativo e una partita giocata in questo modo ti lascia tanto rammarico. Dell’arbitraggio preferiamo non parlarne, stasera sorvoliamo”. Il Genoa ruba tre punti al Sassuolo, gravi errori arbitrali nel 2-1 del Grifone: le pagelle di CalcioWeb “Ci sono determinate situazioni che ci danneggiano, questo non va bene. Le immagini sono molto chiare, si capisce cosa è successo e perdere la partita in questo modo ci dà tanta rabbia. Non c’era ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

tancredipalmeri : Fallo netto su Berardi sull’azione che propizia il 2-1 del Genoa. L’arbitraggio di Irrati in Genoa-Sassuolo, e la g… - pisto_gol : Genoa-Sassuolo 27’ Obiang/Sanabria non è rigore-tuffo-errore evidente di Irrati, e soprattutto del VAR. Se ancora c… - pisto_gol : Le offese razziste a Balotelli che rimbalzano sui giornali di tutta Europa, l’indecente arbitraggio di Irrati in Ge… -