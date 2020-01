Espusione Tomovic, entrata killer in Spal-Verona (Di domenica 5 gennaio 2020) Espusione Tomovic – Dopo la vittoria della Lazio sul campo del Brescia continua il programma della diciottesima giornata del campionato di Serie A, in campo Spal e Verona che si stanno affrontando in un importante match per la salvezza. La squadra ospite passa in vantaggio con un colpo di testa di Pazzini, l’attaccante è rinato e sta trascinando la squadra verso la salvezza. Continua il momento difficile per la squadra di Semplici, la Spal infatti è rimasta in 10 per un intervento killer da parte di Tomovic su Faraoni, l’arbitro non ha dubbi sul cartellino rosso, Tomovic non prende l’avversario ma l’entrata è pericolosissima. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo Espusione Tomovic, entrata killer in Spal-Verona ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

