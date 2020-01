Dal 5 gennaio è stabile EMUI 10 per 6 smartphone Huawei: tocca anche ai P20 (Di domenica 5 gennaio 2020) Ci sono finalmente segnali incoraggianti per coloro che negli ultimi due anni hanno deciso di puntare sulla serie Huawei P20, almeno per quanto riguarda i due device dal comparto hardware più importante. I device appena menzionati, a circa due settimane dal rilascio di una patch minore da noi puntualmente trattata, rientrano tra gli smartphone del colosso cinese che hanno iniziato a ricevere l'aggiornamento con EMUI 10 in versione stabile. Almeno per quanto riguarda la Cina. Tutti gli smartphone Huawei con EMUI 10 stabile dal 5 gennaio Un primo contributo sotto questo punto di vista ci è stato offerto dal sito Huawei Central, che oggi 5 gennaio ci ha parlato esplicitamente di modelli come i vari Huawei P20, P20 Pro e Huawei Mate RS Porsche Design. Secondo quanto riportato dalla fonte, la distribuzione di EMUI 10 in versione stabile dovrebbe toccare da subito sia coloro che hanno ... Leggi la notizia su optimaitalia

