Vigili del fuoco aggrediti in via Gola a Capodanno: "Noi 5 contro 100, evitato l'effetto domino del falò" (Di sabato 4 gennaio 2020) Parla la squadra di Vigili del fuoco che il 31 notte è stata accerchiata da un gruppo di ragazzi che avevano dato fuoco ai rifiuti: "Cercavano una nostra reazione, ma noi pensato a evitare che le fiamme si propagassero". Il viceministro Mauri: "Intervenire con durezza sui... Leggi la notizia su repubblica

Antonio_Tajani : Il pompiere paura non ne ha. Rispetto per i vigili del fuoco, disprezzo per gli antagonisti dei centri sociali che… - fattoquotidiano : Incendio in appartamento: gatto salvato e “rianimato” dai Vigili del fuoco a Sesto San Giovanni - Antonio_Tajani : Ecco chi sono gli antagonisti dei centri sociali. A #Milano la notte di #capodanno hanno aggredito una squadra di… -