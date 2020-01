Silvia Toffanin, nuovo programma dopo Verissimo? Parla Maurizio Costanzo (Di sabato 4 gennaio 2020) Silvia Toffanin condurrà presto nuove trasmissioni? Costanzo: “Resterà concentrata su Verissimo!” Maurizio Costanzo ha una sua rubrica sul settimanale nuovo. In questo spazio Parla con i tanti lettori del magazine di Tv e dei personaggi che la animano. E in quest’ultimo numero una lettrice ha voluto chiedergli un parere su Silvia Toffanin. Difatti la signora non ha fatto mistero di non capire perchè la conduttrice di Verissimo non si voglia mettere alla prova anche con altri programmi, magari in diretta, e in prima serata. Per tale ragione ha anche colto l’occasione per chiedere a Maurizio Costanzo se presto ci potrebbe essere la chance di vederla alla conduzione di qualche nuovo show. A quel punto il marito di Maria De Filippi ha dapprima voluto fare i più sinceri complimenti alla compagna di Piersilvio Berlusconi, e successivamente ha rivelato: “Anche se ... Leggi la notizia su lanostratv

zazoomnews : Silvia Toffanin ma quali nozze segrete? “Ecco perché non sposo Pier Silvio Berlusconi” - #Silvia #Toffanin #quali… - corrieredirieti : Paolo #Bonolis ricorda il 'vaffa' del papà a Mike #Bongiorno. Il #video a 'I nuovi mostri' su #StriscialaNotizia -… - Corrierearezzo : Paolo #Bonolis ricorda il 'vaffa' del papà a Mike #Bongiorno. Il #video a 'I nuovi mostri' su #StriscialaNotizia -… -