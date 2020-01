San Giorgio, bomba esplode all’esterno di un pub: è il secondo ordigno in pochi giorni (Di sabato 4 gennaio 2020) Paura nella notte a San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli: intorno alle 2.30 una bomba carta è esplosa all'esterno di un pub di recente apertura che si trova nella centrale piazza Bruno; sulla vicenda indaga la Polizia di Stato. Nella notte tra il 27 e 28 dicembre, un'altra bomba era esplosa all'esterno di una gioielleria del centro, in corso Umberto I. Leggi la notizia su napoli.fanpage

