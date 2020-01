Problemi in difesa per Gattuso: Ringhio pensa a una novità contro l’Inter (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Napoli di Gennaro Gattuso è atteso dall’esame Inter nella prossima sfida di Serie A e vuole ritrovare i tre punti di fronte al proprio pubblico. Gli azzurri non vincono da quattro partite di campionato al San Paolo e contro i nerazzurri vogliono invertire la rotta. Dal canto suo l’Inter non vince in Serie A a Fuorigrotta dall’ottobre 1997, da allora nove successi per i partenopei e quattro pareggi. contro la squadra allenata da Antonio Conte mancherà Kalidou Koulibaly per infortunio e anche Nikola Maksimovic che prosegue le terapie per recuperare dal guaio muscolare. In porta ci sarà Meret, al fianco di Manolas potrebbe spuntarla Di Lorenzo su Luperto con Hysaj a destra. A sinistra torna a disposizione Ghoulam con Mario Rui però sempre favorito per una maglia da titolare. Fabian Ruiz è febbricitante ma il Napoli conta di recuperarlo per ... Leggi la notizia su anteprima24

