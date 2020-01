Luca Sacchi: la sua unica colpa è essersi fidato di Anastasia (Di sabato 4 gennaio 2020) Alfonso, papà di Luca Sacchi, il personal trainer di 24 anni ucciso a Roma nel corso di una compravendita di droga finita male, ha recentemente espresso alcune toccanti dichiarazioni riportate dal settimanale Giallo. L’uomo, con la voce rotta dal pianto, ha dichiarato che le intenzioni del figlio fossero quelle di lasciare la fidanzata Anastasia Kylemnyk, oramai era una cosa certa. Tuttavia, prima di morire, il giovane aveva cambiato idea, in quanto era preoccupato del destino di Anastasia una volta terminata la storia con lei. Alfonso Sacchi ha affermato che suo figlio era troppo buono di cuore e non voleva lasciare la sua ragazza in difficoltà. L’uomo ha continuato dicendo che, sebbene non ne fosse convinto pienamente, Luca continuava a voler bene ad Anastasia. Probabilmente, se fosse riuscito a prendere la decisione di lasciarla definitivamente, il 24enne sarebbe ancora ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Luca Sacchi: la sua unica colpa è essersi fidato di Anastasia - - gaetano_barbati : @lvoir Si vabbè ma state proprio cadendo a pezzi, perso metà voti, spaccati in due, Di Maio non ne azzecca una. Per… - Zavits74 : @bravimabasta Eh, intanto non ci stanno aggiornando sull'omicidio di Luca Sacchi, roba da matti! Attendiamo il prossimo 'romano morde cane' -