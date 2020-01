Ibrahimovic verso Milan-Sampdoria: la coraggiosa decisione di Pioli (Di sabato 4 gennaio 2020) Zlatan Ibrahimovic si era detto “già pronto” per scendere in campo in Milan-Sampdoria. Pioli potrebbe prendere una decisione molto coraggiosa I tifosi Milanisti sono ancora estasiati dall’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese a 38 anni ha ancora la voglia di un ragazzino e ha deciso di tornare nel club in cui è stato già grande … L'articolo Ibrahimovic verso Milan-Sampdoria: la coraggiosa decisione di Pioli proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

MilanWorldForum : Effetto Ibra: le presenze sugli spalti per Milan - Samp -) - PianetaMilan : #MilanSampdoria, effetto #Ibrahimovic: verso i 60 mila spettatori - #acmilan #milan #weareacmilan #IZBACK - GIUSPEDU : RT @MilanWorldForum: Effetto Ibra: le presenze sugli spalti per Milan - Samp -) -