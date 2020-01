HONOR 10 si aggiorna in Italia con le patch di sicurezza di dicembre 2019 (Di sabato 4 gennaio 2020) HONOR 10 sta ricevendo un nuovo aggiornamento in Italia che introduce le patch di sicurezza di dicembre 2019. L'update è attualmente in distribuzione con la EMUI 9.1.0.357: ecco come aggiornare il vostro smartphone. L'articolo HONOR 10 si aggiorna in Italia con le patch di sicurezza di dicembre 2019 proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

AppleNews_it : RT @pcexpander: Entusiasti dei primi HeroBook? Chuwi li aggiorna e lancia i nuovi HeroBook Pro (foto)#pcexpander #cybernews #android #samsu… - pcexpander : Entusiasti dei primi HeroBook? Chuwi li aggiorna e lancia i nuovi HeroBook Pro (foto)#pcexpander #cybernews… -