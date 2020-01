Guasto su una condotta a Via Mattei, interruzione idrica in pieno centro (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Nelle prime ore del mattino è stata riscontrata una grande perdita su una condotta nel comune di Benevento, in Via Mattei. I nostri tecnici sono già al lavoro per la riparazione del Guasto ma, a causa dell’inconveniente, si potrà verificare discontinuità nell’erogazione del servizio idrico fino ad ultimazione dei lavori. Le zone interessate sono: Via Mattei, Via Pasquali, Via Ennio Goduti, Via Capilongo, Via Pepicelli e parte di Corso Garibaldi. L'articolo Guasto su una condotta a Via Mattei, interruzione idrica in pieno centro proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

