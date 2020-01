Campana Futsal, ecco il team manager Bordi: “Entro in un gruppo meraviglioso” (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiLa Campana Futsal ha chiuso il 2019 con il primo posto in solitaria in classifica con 19 punti (6 vittorie 1 pareggio o sconfitte) superando di una lunghezza Dalia Management (sconfitta nell’ultima giornata dal Frasso Telesino) e Castel Baronia (una gara in meno) a 18 punti; mentre in Coppa Campania si è qualificata per i quarti di finale da disputare contro l’Atletico Tigre Casalnuovo. A parlare di questi primi 3 mesi all’insegna del grigionero, abbiamo una new entry nella società presieduta da Piero Campana, stiamo parlando del team manager Piergiuseppe “Peppe” Bordi, entrato ufficialmente in carica ad inizio di questa settimana prima della conclusione del 2019. Allora Peppe, anche se sei un membro dello staff societario da pochi giorni, quali sono le prime ... Leggi la notizia su anteprima24

