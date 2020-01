Bergamo, bimbo di 9 anni precipitato in Valbondione: è grave (Di sabato 4 gennaio 2020) Un bambino di 9 anni è precipitato mentre si trovava al Rifugio Mirtillo in Valbondione, nella Bergamasca, ed è ora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Pediatrico di Brescia. Secondo quanto comunicato dall’Areu Lombardia, il bambino ha subito un grave trauma cranico, è stato intubato e trasportato non cosciente con l’elisoccorso a Brescia. Foto da Tripadvisor L'articolo Bergamo, bimbo di 9 anni precipitato in Valbondione: è grave proviene da Open. Leggi la notizia su open.online

