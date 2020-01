Terremoto Centro Italia, il sindaco di Muccia: “Dividere il cratere in fasce di danni” (Di venerdì 3 gennaio 2020) “Il cratere sismico va suddiviso in fasce di danneggiamento, dando priorità ai centri maggiormente colpiti come lo è Muccia che in termini percentuali ha il maggior numero di persone sfollate”. A sostenerlo con l’ANSA è Mario Baroni, sindaco del borgo marchigiano a ridosso del versante umbrO dell’Appennino, che, a seguito dei terremoti del 2016 e della scossa del 10 aprile 2018, lamenta il 90% di edifici danneggiati. “Continuare a trattare tutti i Comuni del cratere alla stessa maniera si finisce per non arrivare ad alcun risultato – aggiunge -. Occorre avere il coraggio di differenziare anche le eventuali agevolazioni fiscali. E’ chiaro – sottolinea – che se si crea una Zona Economica Speciale per tutti i 138 borghi che oggi fanno parte del cratere, chi deve scegliere dove fare impresa si dirigera’ verso quelle ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

