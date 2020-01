Perché Samantha Cristoforetti lascia l’Aeronautica militare (Di venerdì 3 gennaio 2020) Samantha Cristoforetti ha deciso di lasciare l’Aeronautica militare. Per quale motivo? Da qualche giorno si rincorrono delle voci sulla scelta di AstroSam di lasciare l’esercito italiano. A fare chiarezza con il suo garbo e la sua educazione, è proprio la diretta interessata. Dopo 19 anni di ferma obbligatoria, con un saluto alla bandiera a Istrana, davanti al suo stormo di appartenenza, Samantha Cristoforetti ha definitivamente lasciato l’Aeronautica militare italiana. Dopo le anticipazioni del Corriere della Sera, la confera dalle forze armate, che sottolineano che è suo diritto abbandonare l’uniforme dopo questo periodo. Per lei è stato l’ultimo giorno di lavoro come rappresentante di questo corpo italiano. Si dice che ci siano stati dei dissapori di natura politica. Chi doveva rappresentarla e “sponsorizzarla” all’Esa, l’Agenzia ... Leggi la notizia su bigodino

repubblica : Samantha Cristoforetti tradita dall’Aeronautica: ecco perché ora lascia la divisa - HuffPostItalia : Samantha Cristoforetti e l'Aeronautica militare, un amore mai sbocciato veramente - ilpost : Perché Samantha Cristoforetti ha lasciato l’Aeronautica militare -