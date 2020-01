Nintendo vince la causa intentata contro un uomo che vendeva mod e giochi piratati su Switch (Di venerdì 3 gennaio 2020) L'anno scorso a gennaio, un gruppo di hacker noto come Team-Xecuter ha rivelato un hack di Switch che consente ai giocatori di eseguire giochi piratati sul dispositivo ibrido Nintendo. Ovviamente la società ha intentato un'azione legale contro un residente della California di nome Sergio Moreno, che è stato accusato di vendere i dispositivi mod del Team-Xecuter, schede di memoria piene di giochi Nintendo piratati e sistemi NES modificati.Nell'ultimo aggiornamento, Nintendo ha ora vinto un'ingiunzione contro Moreno. Come spiegato a Moreno è vietato "vendere, noleggiare, offrire o distribuire copie non autorizzate" delle opere di Nintendo o di violarne i rispettivi marchi.L'imputato era tenuto a fornire una certificazione scritta a Nintendo, indicando come non fosse in possesso di alcun software o dispositivo utilizzato per aggirare i videogiochi e i sistemi dell'azienda al momento del ... Leggi la notizia su eurogamer

