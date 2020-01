Lavoro, call for digital creators: contest per giovani artisti e creativi (Di venerdì 3 gennaio 2020) Meet digital culture center lancia la call for digital creators allo scopo di favorire l’incontro tra artisti e creativi digitali under 35 e il mondo delle imprese creando soluzioni e processi innovativi nei settori del marketing, della comunicazione, della progettazione di nuovi prodotti e servizi. Ai partecipanti è richiesto di presentare un progetto per la realizzazione di un’opera o un intervento artistico che contribuisca a generare idee, processi e soluzioni innovative in uno dei seguenti nei ambiti aziendali: miglioramento della gestione interna; marketing e comunicazione esterna; progettazione/realizzazione di nuovi prodotti e/o servizi. Una giuria selezionerà fino a 50 finalisti che potranno: presentare la propria proposta a imprese, manager e professionisti durante una serie meetup che si terranno presso il Meet center a Milano nei primi mesi del 2020; partecipare ... Leggi la notizia su ildenaro

Bakeky_annunci : IMPIEGATO ASSISTENZA CLIENTI CALL CENTER INBOUND - Azienda - Milano - LavoroInfo : assistenza clienti / call center / telemarketing Junior Customer care con Francese - metaanto : RT @BK63805720: @alessandromai14 Qui è tutto corrotto, basta avere qualcuno in politica per avere un prestigioso posto di lavoro con sola t… -