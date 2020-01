Guai Gattuso, per Inter Koulibaly-Mertens ko (Di venerdì 3 gennaio 2020) E' un Napoli incerottato quello quello che aspetta l'Inter alla ripresa del campionato al San Paolo il 6 gennaio. Rino Gattuso dovra' fare a meno di Koulibaly e Maksimovic in difesa, e di Dries Mertens in attacco, ma nelle ultime ore si e' aggiunto anche l'attacco influenzale per Fabian Ruiz che potrebbe tenerlo out. L'assenza di Koulibaly e' quella che pesa di piu': il difensore azzurro non ha ancora superato il problema al bicipite femorale della coscia destra riportato contro il Sassuolo e saltera' la gara con i nerazzurri. Out anche Maksimovic, anch'egli per una distorsione, e quindi la coppia centrale sara' composta da Manolas e dal giovane Luperto, un'alternativa che si sta dimostrando valida ance se il ragazzo cresciuto nella primavera e' ancora acerbo ad altissimi livelli.A centrocampo Gattuso cerchera' l'alchimia perfetta partendo da Allan e Zielinski e pensando ad Elmas se ... Leggi la notizia su ilfogliettone

