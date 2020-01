Gossip Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi e Claudia presto sposi? Parla lui (Di venerdì 3 gennaio 2020) Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne sul matrimonio con Claudia Dionigi: “Arriverà prima di un figlio” Una delle coppie più amate nate tra le quattro mura dello studio del Trono Classico di Uomini e Donne è sicuramente quella composta da Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi. I due ormai fanno coppia fissa da quasi un anno, e pare davvero che il loro amore stia crescendo giorno dopo giorno. Per questo motivo tanti fan di Uomini e Donne hanno già iniziato a sognare su un loro importante passo come quello delle nozze. Ma i due piccioncini avranno già accarezzato questa idea? A rispondere a questa domanda ci ha pensato proprio Lorenzo Riccardi in alcune dichiarazioni riportate dal settimanale Nuovo: “Il matrimonio? Credo che arriverà prima di un figlio…Siamo alla vecchia maniera…Sarò comunque io a fare la proposta: quando me lo sentirò farò il grande ... Leggi la notizia su lanostratv

