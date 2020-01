Clima, ambiente e sostenibilità le parole del 2020 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Clima, ambiente e sostenibilità, sono queste le tre parole che per gli italiani caratterizzeranno il 2020, sulla scia dei nuovi valori imposti dai ragazzi della Generazione Greta al resto della società italiana. Anche (ma non solo) a questi valori è improntato quel bisogno sempre più pressante di “cambiamento” espresso dagli italiani (dal 14% del 2016 al 19% di oggi) tanto da scalzare per la prima volta dal top della classifica la mera “speranza” di un miglioramento. Un “cambiamento” necessario per uscire dallo scenario asfittico e immobile dell’Italia di oggi, stando alla fotografia scattata con il sondaggio di fine anno Coop-Nomisma e le previsioni 2020 del “Rapporto Coop”. Gli italiani infatti sognano (anche se sanno di non poterlo fare) di “cambiare vita” (35%), e “cambiare lavoro” (27%), o addirittura “trasferirsi all’estero” (31%) o “andare in pensione” (44% del campione). ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

repubblica : Clima, ambiente e sostenibilità: le parole d'ordine degli italiani per il 2020 [aggiornamento delle 11:55] - AntonellaStara2 : RT @Greenreport_it: Spagna e Austria: due nuovi governi nel segno dell’ambiente - - rep_economia : Clima, ambiente e sostenibilità: le parole d'ordine degli italiani per il 2020 -