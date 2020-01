Turchia a un passo dall’intervento militare in Libia. Diplomazia in allerta (Di giovedì 2 gennaio 2020) La Libia agita le acque della Diplomazia internazionale. Il Parlamento turco tiene una riunione di emergenza per discutere il mandato per l'invio delle truppe nel tormentato Paese nordafricano. Ankara non esclude che anche solo il voto possa fare da deterrente. Ma la Diplomazia e' in allerta. La mozione firmata dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan lunedi' e inviata subito in Parlamento e' fatta di sole due paginette: vi si esprime la preoccupazione per la minaccia terroristica che un Paese cosi' instabile rappresenta per la regione; si ricorda che la Turchia punta a fornire aiuti umanitari alla Libia e si sollecita, nella necessita' di difendere gli interessi minacciati di Ankara, e tenendo conto all'articolo 92 della Costituzione che consente alle truppe turche di intervenire in territorio straniero, che ai militari turchi occorre dare un mandato di un anno.Scontato il ... Leggi la notizia su ilfogliettone

