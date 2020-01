"Tolo Tolo"di Zalone,già incassi record

Tolo Tolo", di Checco Zalone, incassa quasi 8,7 milioni, diventando il film con il maggior incasso del cinema italiano nelle prime 24 ore di programmazione. Batte il precedente record di "Quo Vado" (7,3 milioni), sempre con lo stesso Zalone. In "Tolo Tolo" l'attore dirige per la prima volta se stesso. Gli spettatori sono stati 1.175.000. "Checco Zalone ha riunito gli italiani nelle sale cinematografiche", dice il produttore Valsecchi. "Un'iniezione di fiducia e incassi che ricadono su tutto il cinema".(Di giovedì 2 gennaio 2020) Un giorno in sala e "", di Checco, incassa quasi 8,7 milioni, diventando il film con il maggior incasso del cinema italiano nelle prime 24 ore di programmazione. Batte il precedentedi "Quo Vado" (7,3 milioni), sempre con lo stesso. In "" l'attore dirige per la prima volta se stesso. Gli spettatori sono stati 1.175.000. "Checcoha riunito gli italiani nelle sale cinematografiche", dice il produttore Valsecchi. "Un'iniezione di fiducia eche ricadono su tutto il cinema".(Di giovedì 2 gennaio 2020)

