Telegram, una tonnellata di novità grafiche e funzionali per il nuovo anno (Di giovedì 2 gennaio 2020) Telegram, app di messagistica istantanea nota soprattutto per la sua estrema attenzione alla privacy degli utenti, ha salutato il 2020 con un mega aggiornamento che introduce tantissime novità, sia estetiche che funzionali, tra cui un nuovo editor dei temi, la possibilità di programmare l’invio di messaggi quando il destinatario torna online, il supporto a podcast e audiolibri e molte altre ancora, alcune specifiche solo per Android, altre esclusivamente per i sistemi iOS. Molte novità, come detto, riguardano l’estetica. Il nuovo editor di temi ad esempio consente di personalizzare molto di più il client rispetto a prima, dando al possibilità ad esempio di impostare lo sfondo a gradienti di colore o con decine di nuove texture, condividendo anche i nuovi temi creati con altri utenti. Tuttavia ci sono importanti novità anche per quanto riguarda la funzioni. Ad esempio ora ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

donno_stefano : RT @MangaForevernet: ? Naruto: nel nuovo romanzo Sasuke ricorre ad una tecnica di Itachi ? ? - eneajankell : raga su telegram sto rispondendo solo alle mie sorelle e soleil, non ho tanta voglia di parlare quindi non fatemene una colpa - camarenalndngdr : RT @wrenshepherd: Rt e ti rt il fisso + i media, devo recuperare gli spam e non ho sbatti di leggere tutti i messaggi Se rispondi con una p… -