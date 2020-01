Pietro Genovese interrogato dal gip ricostruisce la dinamica: “sono partito con il verde” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Pietro Genovese, il figlio del famoso regista romano che prima di Natale ha investito e ucciso le due sedicenni Gaia e Camilla a Corso Francia, è stato di nuovo interrogato dal gip di turno, il ragazzo ha ricostruito la dinamica dell’incidente “Quella sera ero andato ad una festa a casa di un mio amico che rientrava a Roma dal progetto Erasmus. Abbiamo quindi deciso di tornare a casa e ho imboccato Corso Francia. In auto con me c’erano due miei amici. Ricordo che il semaforo era sul verde e ho ripreso la marcia, sono ripartito”. Ricordiamo che il 20 enne neopatentato è accusato di omicidio stradale, al momento dell’incidente il giovane aveva un tasso alcolemico di 1.4. In macchina con lui c’erano altri due ragazzi che con molte probabilità verranno ascoltati domani. Gli avvocati del ... Leggi la notizia su bigodino

