Oristano, sequestra compagna e figlia in casa: un inferno lungo 10 anni (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una vita infernale, 10 anni di soprusi, violenze, minacce. È quanto mai terribile quanto scoperto dalla polizia che tuttora è attiva sul caso: è stato fermato ad Oristano, in Sardegna, un uomo di circa 56 anni che per anni avrebbe reso la vita della compagna e della figlia minorenne un incubo vissuto all’interno delle mura familiari. Oristano, sequestra la compagna e la figlia in casa Catene intorno al portone così da impedire alla compagna e figlia di uscire di casa e dentro le mura dell’abitazione, la violenza. Questo quanto venuto a galla fino ad ora dalle indagini della Polizia di Stato coordinate dalla Procura. Tutto sarebbe avvenuto ad Oristano e l’incubo si sarebbe protratto nel tempo per 10 anni. Tristi protagoniste di questo inferno madre e figlia, ancora minorenni, sequestrate, come riportato da Ansa, all’interno della loro abitazione dal compagno/padre 56enne. ... Leggi la notizia su thesocialpost

infoitinterno : Oristano, picchia e sequestra in casa compagna e figlia minorenne - UnioneSarda : #Sardegna - #Oristano, picchia e sequestra in casa compagna e figlia minorenne -