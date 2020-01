Nasce un bambino con la sindrome di down, la madre dopo una settimana decide di abbandonarlo e di separarsi dal marito, per lei quel neonato era una vergogna (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una storia crudele quella che è emersa subito dopo il racconto di Samuel Forrest un uomo che è stato lasciato dalla moglie dopo solo una settimana dalla nascita del loro figlio. Samuel Forrest ha raccontato che per la moglie armena la nascita di un bambino con la sindrome di down era una vergona per la sua famiglia e ha deciso di abbandonarlo chiedendo a Samuel di fare la stessa scelta. Ma Samuel Forrest ha scelto di continuare a essere il padre di quel dolce bambino, ha concesso il divorzio alla moglie ed è volato con il piccolo in Nuova Zelanda dove ora vive con il bambino. Una scelta che è stata premiata dal web. In pochissime settimane, per aiutare l’uomo rimasto solo, a crescere il piccolo sono arrivati da tanti sconosciuti donazioni pari a 114 mila euro. L’uomo disoccupato ora spera di trovare un lavoro, magari part time, in modo da poter mantenere il figlio di ... Leggi la notizia su baritalianews

