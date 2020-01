Manchester United, tegola Pogba: il francese dovrà operarsi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Manchester United dovrà rinunciare a Pogba per alcune settimane. Il centrocampista si opererà alla caviglia Brutta tegola per il Manchester United. Oltre alla sconfitta contro l’Arsenal, Solskjaer dovrà fare i conti con il lungo stop di Paul Pogba. Il centrocampista, che in questa stagione si è sin qui visto pochissimo in campo, sarà costretto ad operarsi ad una caviglia. La conferma arriva dallo stesso tecnico del Manchester. «Gli è stato consigliato dalla sua ‘gente’ di operarsi e starà fuori tre o quattro settimane, non lo so. Abbiamo fatto degli esami e non è nulla di grave, ma si tratta di un qualcosa che va affrontato e risolto il più presto possibile. Le sue condizioni sono state valutate anche dal club e da alcuni consulenti e ci hanno consigliato di agire in questo modo» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

beinsports_FR : ???? Quand Mino Raiola fracasse Manchester United ! - DiMarzio : #Lukaku: 'L'#Inter era il mio sogno da ragazzo, adoravo Adriano'. Il bilancio della decade dell'attaccante belga ?? - SkySport : ???? #PremierLeague – 21^ giornata ?? #Arsenal ?? #ManUnited 2-0 ? #Pepe (8’) ? #Sokratis (43’) ?… -