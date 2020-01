Lazio, piace Szoboszlai del Salisburgo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Lazio, la società biancoceleste non farà operazione in entrata sul mercato anche se piace il giocatore del Salisburgo Inizia ufficialmente oggi la sessione invernale di calciomercato che si chiuderà il 31 gennaio. Molti club sono a lavoro per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione. Tra questi c’è anche la Lazio anche se, come confermato dal ds Tare qualche giorno fa, i biancocelesti difficilmente faranno delle operazioni in entrata. La priorità è quella di piazzare alcuni giocatori in uscita, e poi c’è un nome già conosciuto che ha iniziato di nuovo a circolare. Il nome è quello di Szoboszlai, il giocatore del Salisburgo che la Lazio cercava anche nella scorsa estate. Difficile che gli austriaci, dopo Haaland, si privino anche di lui ma non è da escludere un prestito di sei mesi con obbligo di riscatto vista anche la stagione al di sotto delle ... Leggi la notizia su calcionews24

