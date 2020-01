Insulti di Mariah Carey su Twitter contro Eminem: “Ha il pene piccolo”, ma è colpa di un hacker (Di giovedì 2 gennaio 2020) Mariah Carey contro Eminem: “Ha il pene piccolo”, ma il suo profilo Twitter era stato hackerato Insulti e messaggi di tono razzista sono apparsi sul profilo Twitter di Mariah Carey, la popstar americana seguita da oltre 21 milioni di persone. Tra i post decisamente pesanti spicca soprattutto uno contro il rapper Eminem: “Ha il pene piccolo”. A pubblicare determinati messaggi non è stata però la stessa Mariah Carrey ma un hacker che è riuscito ad entrare sul suo profilo Twitter. “È stato confermato che l’account è stato hackerato. Appena abbiamo segnalato la questione, abbiamo chiuso l’account e abbiamo avviato un’indagine”, ha confermato una portavoce del popolare social. I messaggi compromettenti pubblicati dall’hacker sono stati cancellati, ma come spesso accade di questi tempi, in poco tempo li screenshot fatti da alcuni ... Leggi la notizia su tpi

