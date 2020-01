Infortunio Pogba, Solskjaer confessa: «Dovrà operarsi» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Infortunio Pogba, Solskjaer spiega: «Si opererà appena possibile e starà fuori circa un mese. Non è un problema grave» Il 2020 è iniziato in maniera pessima per Paul Pogba. Il giocatore del Manchester United si è infortunato durante la partita contro l’Arsenal. A confermare il problema è Solskjaer nel post match: «Gli esami confermano che quello alla caviglia di Pogba non è un problema grave, ma dobbiamo affrontarlo e risolverlo. Si opererà non appena possibile e starà fuori circa un mese». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : #ManchesterUnited, #Pogba adesso deve operarsi. Le parole di #solskjaer - xiloveinter : RT @DiMarzio: #ManchesterUnited, #Pogba adesso deve operarsi. Le parole di #solskjaer - genovesergio76 : Caos Pogba, nuovo infortunio e addio vicino -