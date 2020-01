Gazzetta: Fonseca vuole Mertens, ma un triennale a 4 milioni non convince la Roma (Di giovedì 2 gennaio 2020) Si continua a parlare di Dries Mertens in chiave di mercato. L’attaccante belga e il Napoli non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo, restano così aperte le piste che lo vedrebbero corteggiato da Roma e Inter. È soprattutto l ‘allenatore dei giallorossi, Fonseca, che vede in Dries il naturale sostituto di Dzeko, a vorrebbe portarlo in rosa, ma, secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, le richieste dell’attaccante belga appaiono troppo esose. Proprio per questo la società Romana sta osservando anche Petagna se Fonseca potesse scegliere, il suo sogno di vice (e non solo) Dzeko si materializzerebbe in Dries Mertens, ma le richieste alte del Napoli e del giocatore anche in estate non rendono semplice l’operazione, perché a 33 anni (a giugno) è complicato fare un triennale da 4 milioni a stagione più bonus assortiti. Per questo, il d.s. Petrachi e ... Leggi la notizia su ilnapolista

