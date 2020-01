CorSera: a De Laurentiis ogni punto in classifica costa 2,1 milioni, a Percassi 500mila euro (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Corriere della Sera analizza l’andamento in campionato delle squadre alla luce del monte ingaggi di ciascuna. Una classifica nella classifica, che analizza il virtuosismo delle società e il costo effettivo dei punti guadagnati nella classifica ufficiale. Il vincitore assoluto è Antonio Percassi dell’Atalanta (di cui, oggi, anche Libero tesse l’elogio). “È indiscutibilmente lui il campione d’inverno del business pallonaro: 5° posto in classifica a fronte del 13° monte ingaggi del campionato. Ognuno dei 31 punti conquistati dalla Dea è costato in media poco più di mezzo milione di euro. Un affare”. Sul podio ci sono anche il Parma di Faggiano cui un punto costa 600 mila euro e il Verona di Setti che si attesta a 650 mila euro a punto. La squadra a cui un punto costa di più è la Juventus: 3,5 milioni. Ma il quotidiano spiega che il discorso, in questo caso, ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : CorSera: a De Laurentiis ogni punto in classifica costa 2,1 milioni, a Percassi 500mila euro L’altra classifica de… -