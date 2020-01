CorMez: niente Inter per Maksimovic e Koulibaly. Il Napoli non vuole rischiarli (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ancora non è finita, nella difesa del Napoli, la situazione di emergenza dovuta agli infortuni. Ma le cose migliorano lievemente. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che Luperto ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e che anche Manolas ha smaltito la distorsione alla caviglia destra, complice la settimana di riposo per le vacanze natalizie. Continuano però a preoccupare le condizioni di Maksimovic e Koulibaly. Secondo quanto scrive il quotidiano, nessuno dei due sarà presente contro l’Inter. “Maksimovic e Koulibaly stanno svolgendo ancora terapie, lo sta medico del Napoli non ha alcuna intenzione di rischiare e non dovrebbero recuperare per la gara di lunedì sera. Entrambi dovrebbero tornare a disposizione di Gattuso per la trasferta di Roma contro la Lazio”. L'articolo CorMez: niente Inter per Maksimovic e Koulibaly. Il Napoli non vuole rischiarli sembra essere ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : CorMez: niente #Inter per #Maksimovic e #Koulibaly. Il #Napoli non vuole rischiarli I due difensori torneranno dis… -