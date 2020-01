Amazon Prime Video: tutte le novità di gennaio 2020 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Amazon Prime Video si appresta a tornare più forte che mai. Infatti durante il primo mese di questo nuovo anno, saranno aggiunti al catalogo del servizio streaming tanti prodotti di qualità tra cui Treadstone e Star Trek: Picard. Il catalogo si rinnova a partire già da domani 3 gennaio con la serie composta da sei episodi Our Man In Japan con James May (Top Gear) che sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 3 gennaio. Questa nuova serie Prime Original UK è diretta dal regista nominato ai BAFTA TV Award, Tom Whitter (James Mays Man Lab, Toy Stories, Apollo 13: The Inside story) prodotta da Plum Pictures e dal produttore esecutivo Will Daws. James May si imbarca, dopo quindici anni dalla sua ultima visita in Giappone, in un viaggio alla scoperta di questo paese unico, straordinario e complesso. Luogo natio degli haiku e delle forme artistiche classiche nate dai principi di Wabi ... Leggi la notizia su nerdgate

