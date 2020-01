Vent’anni dal “millennium bug” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La storia della cosa più vicina a una vera profezia di "fine del mondo" – il malfunzionamento dei computer allo scoccare del millennio – che poi si risolse in quasi niente Leggi la notizia su ilpost

Notiziedi_it : Vent’anni dal millennium bug, ora segnatevi una nuova data: 19 gennaio 2038 - perugini : RT @RositaRijtano: A vent’anni dal #millenniumbug, per il prossimo baco segnate questa data: 19 gennaio 2038 Ma il prossimo anno dovremo a… - Joande_arco : RT @FrancescaSbard1: “Tra vent'anni sarai più dispiaciuto per le cose che non hai fatto che per quelle che hai fatto. Quindi sciogli gli or… -