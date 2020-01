Un incidente per Uccio De Santis: l'auto si ribalta prima dello show (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Emanuela Carucci Il noto personaggio televisivo ha pubblicato un post su Facebook: "Ringrazio il Signore che mi vuole ancora in vita" Un incidente che gli sarebbe costato caro, ma fortunatamente sta bene, Uccio De Santis. Il comico barese è stato coinvolto, ieri pomeriggio "alle 16,51", in un incidente stradale. A darne notizia è stato lui stesso che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un selfie, presumibilmente, in ospedale e una foto della sua automobile andata completamente distrutta dopo essersi ribaltata su se stessa. "Certo vedendo la macchina mi risulta strano essere qui a scrivere" commenta il comico barese ai suoi fan e aggiunge: "ringrazio il Signore che mi vuole ancora in vita, ringrazio tutti voi che mi volete bene". fotonocrop 1805810 L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale che collega Bari a Bitritto all'altezza dello stadio San Nicola del ... Leggi la notizia su ilgiornale

