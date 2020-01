Programmi tv di stasera 1 gennaio: Danza con me su Rai Uno, Dirty Dancing su Italia Uno (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tra i Programmi TV di stasera c'è "Danza con me" su Rai Uno e "Dirty Dancing" su Italia Uno. Tra i film di stasera 1 gennaio 2020 vi segnaliamo "Angry Birds" su Rai Tre, "Qua la zampa!" su Canale 5, "Non ci resta che il crimine" su Sky Cinema Uno. Ecco cos'altro c'è stasera in tv sulle reti Rai, Mediaset e Sky. Leggi la notizia su tv.fanpage

SerieTvserie : Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 1 gennaio 2020 - infoitcultura : Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere | 31 dicembre 2019 -