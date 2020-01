Matthijs De Ligt, il retroscena di Mino Raiola: "Per il Barça era un formaggio, per la Juve un Pallone d'Oro" (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Matthijs De Ligt è stato escluso dalla finale di Supercoppa Italiana, persa per 3-1 dalla Juventus contro la Lazio. Nonostante ciò, non c'è ancora nessun caso attorno al difensore olandese, pagato a peso d'oro dai bianconeri che però avevano messo in conto un periodo di adattamento. Mino Raiola, age Leggi la notizia su liberoquotidiano

forumJuventus : Che sta succedendo a “Mister 75 milioni” Matthijs De Ligt? Non gioca più titolare nella Juventus dal 7 dicembre, Sa… - AdriJuve64 : 'Secondo tanta gente olandese il Barcellona non è un club straniero, ma proprio olandese.Quindi Matthijs secondo... - bgrtln93 : RT @dolanybala: Momenti più belli della Juventus nel 2019: L’acquisto di Matthijs De Ligt La rivincita di Dybala La coppia d’attacco Dyb… -